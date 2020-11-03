Meteoroloji'den Nevşehir için Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı Beklenen Hadise Kuvvetli Sağanak Yağış

Beklendiği Yer Yapılan son değerlendirmelere göre, Bölgemizde yarın (Çarşamba 04.11.2020) beklenen sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas çevreleri ile Yozgat ve Nevşehir’in Doğusunda yerel kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklenmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı 04.11.2020 06: 00 TSI 04.11.2020 23: 59 TSI



Hadisenin Şiddeti Kuvvetli Sağanak Yağış Oluşması Muhtemel Riskler Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar Alınabilir Önlemler Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması Uyarı Yapan Merkez Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü / Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi Yağış Şiddeti Sınıflandırması Yağış Miktarı aralığı Kg/m2 Hafif Yağış 1-5 Orta Kuvvette Yağış 6-20 Kuvvetli Yağış 21-50 Çok Kuvvetli Yağış 51-75 Şiddetli Yağış 76-100 Aşırı Yağış 100 ve üzeri Not: Tablodaki sınıflandırma yapılırken 12 saatlik periyotta miktara bağlı değerlendirme yapılmış ve bölgeler arası topoğrafik farklılıklar dikkate alınmamıştır.