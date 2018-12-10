Meteoroloji'den Nevşehir İçin Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğümüzün yayımlamış olduğu Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji'den Nevşehir İçin Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı
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Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat!

Beklenen Hadise

Güneyli Yönlerden Kuvvetli Rüzgâr, Yer Yer Fırtına

Beklendiği Yer

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevreleri

Başlama-Bitiş Zamanı

10.12.2018 16:00 TSI

11.12.2018 12:00 TSI

Hadisenin Şiddeti

Kuvvetli rüzgâr (40-60 km/sa), yer yer fırtına (60-80 km/sa)

Oluşması Muhtemel Riskler

Soba ve Doğalgaz Kaynaklı Baca Gazı Zehirlenmesi - Ulaşımda Aksamalar - Çatı Uçması - Ağaç veya Direklerin Devrilmesi

Alınabilir Önlemler

Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması

Uyarı Yapan Merkez

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü / Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi

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