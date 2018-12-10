Meteoroloji'den Nevşehir İçin Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat!
Beklenen Hadise
Güneyli Yönlerden Kuvvetli Rüzgâr, Yer Yer Fırtına
Beklendiği Yer
Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevreleri
Başlama-Bitiş Zamanı
10.12.2018 16:00 TSI
11.12.2018 12:00 TSI
Hadisenin Şiddeti
Kuvvetli rüzgâr (40-60 km/sa), yer yer fırtına (60-80 km/sa)
Oluşması Muhtemel Riskler
Soba ve Doğalgaz Kaynaklı Baca Gazı Zehirlenmesi - Ulaşımda Aksamalar - Çatı Uçması - Ağaç veya Direklerin Devrilmesi
Alınabilir Önlemler
Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması
Uyarı Yapan Merkez
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü / Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi