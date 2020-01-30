Meteoroloji'den Nevşehir için Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

Kuvvetli Kar Yağışlarına Dikkat!

Beklenen Hadise Kar Yağışı Beklendiği Yer

Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında yer alan Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illerimizde yağmur şeklinde görülecek yağışların, bu akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği ve yarın (31.01.2020 Cuma) öğle saatlerine kadar yer yer 10-20 cm örtü bırakacağı, ayrıca kar yağışı ile birlikte rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, tipi, kar sürülmesi ve savrulması ile buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

30.01.2020 20:00 TSI

Hadisenin Şiddeti

Kuvvetli kar

Oluşması Muhtemel Riskler Ulaşımda Aksamalar - Buzlanma – Don Olayı

Alınabilir Önlemler Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması

Uyarı Yapan Merkez Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü / Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi