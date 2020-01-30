Meteoroloji'den Nevşehir için Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı
Meteoroloji'den Nevşehir için Kuvvetli ve Yoğun Kar Yağışlarına Dikkat!
Kuvvetli Kar Yağışlarına Dikkat!
Beklenen Hadise Kar Yağışı Beklendiği Yer
Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında yer alan Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illerimizde yağmur şeklinde görülecek yağışların, bu akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği ve yarın (31.01.2020 Cuma) öğle saatlerine kadar yer yer 10-20 cm örtü bırakacağı, ayrıca kar yağışı ile birlikte rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, tipi, kar sürülmesi ve savrulması ile buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Başlama-Bitiş Zamanı
30.01.2020 20:00 TSI
Hadisenin Şiddeti
Kuvvetli kar
Oluşması Muhtemel Riskler Ulaşımda Aksamalar - Buzlanma – Don Olayı
Alınabilir Önlemler Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması
Uyarı Yapan Merkez Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü / Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi