Meteoroloji'den Nevşehir'e son dakika müjdesi!

Meteoroloji'den Nevşehir'e müjde gibi son dakika açıklaması!

"Önümüzdeki Bir Hafta Boyunca Yurtta Yağış Beklenmiyor. Hava Sıcaklıklarının Hissedilir Derecede Artacağı Tahmin Ediliyor!

Hafta ortasından bu yana yurdumuzu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava yurdumuzu terk etti. Bu sistem ile yurdumuzun tamamına yakını yağış aldı. Özellikle iç ve doğu bölgelerdeki yağışlar yer yer kuvvetli ve şiddetli olarak gerçekleşti. Hava sıcaklıkları ise hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düştü. Bölgemizde hava sıcaklıkları sıfırın altına düşerek devam eden zirai faaliyetler için don riski oluşturdu.

Yapılan son tahmin ve meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki bir hafta boyunca yurdumuzun yüksek basınç merkezi ile Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkisinde kalacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle önümüzdeki hafta boyunca Türkiye’de yağış beklenmiyor. Ancak yüksek basınç ve açık havadan geceleri radyasyon kaybı sebebiyle Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında bulunan Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illerinde gece ve özellikle sabah erken saatlerde yer yer sis ve pus oluşumu meydana gelebilecektir.

Hava sıcaklıklarının ise önümüzdeki hafta boyunca hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta boyunca il merkezlerimizde ulaşması beklenilen günün en yüksek sıcaklıklarının Kayseri ve Kırşehir’de 21, Nevşehir ve Sivas’ta 19, Yozgat’ta 18 dereceye ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü

Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi