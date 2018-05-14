Metalik Fikirler Kulübü Goligoli Dağında 1 Günlük Kamp Kurdu

Metalik Fikirler Kulübü Ürgüp’ün Mustafapaşa ile Ayvalı Köyü arasında olan Meryem Ana kilisesinin bulunduğu ve 1902’lere kadar kullanılan ve 92 adet oda bulunduran Goligoli dağında kamp kurdu. Ertesi gün Ürgüp'e 10 km uzaklıktaki Damsa Barajına yürüyüş yapılarak kamp sonlandırıldı.

Metalik Fikirler Kulübü Goligoli Dağında 1 Günlük Kamp Kurdu
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Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Cemal Çarboğa, Mühendislik Mimarlık Fakültesi  öğrencileri ile diğer fakülte öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen kamptaki 1 günlük etkinlikte öğrenciler finaller öncesinde doğayla iç içe teknolojiden ve şehrin karmaşasından uzakta bir gün geçirdi. Goligoli dağından güneşin batışı ve doğuşunu izlemek kampa öğrencilerine ayrı bir keyif verdi. Ayrıca, gece boyunca yapılan etkinlikler, akşam yemeği ve sabah kahvaltısının öğrencilerin imece usulü iş dağılımı ile yapılması keyif aldıkları başlıca etkinlikler oldu.  

Baharın gelişi ile birlikte yapılan bu kampta Ayvalı Köyü Muhtarı Hasan Çakır öğrencilere eşlik ederek,  Kavak Belediye Başkanı Celal Yiğit de destek vererek kampın gerçekleşmesine katkı sağladılar.    

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