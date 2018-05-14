Metalik Fikirler Kulübü Goligoli Dağında 1 Günlük Kamp Kurdu

Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Cemal Çarboğa, Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğrencileri ile diğer fakülte öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen kamptaki 1 günlük etkinlikte öğrenciler finaller öncesinde doğayla iç içe teknolojiden ve şehrin karmaşasından uzakta bir gün geçirdi. Goligoli dağından güneşin batışı ve doğuşunu izlemek kampa öğrencilerine ayrı bir keyif verdi. Ayrıca, gece boyunca yapılan etkinlikler, akşam yemeği ve sabah kahvaltısının öğrencilerin imece usulü iş dağılımı ile yapılması keyif aldıkları başlıca etkinlikler oldu.

Baharın gelişi ile birlikte yapılan bu kampta Ayvalı Köyü Muhtarı Hasan Çakır öğrencilere eşlik ederek, Kavak Belediye Başkanı Celal Yiğit de destek vererek kampın gerçekleşmesine katkı sağladılar.