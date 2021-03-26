Meslek Liselerimiz Zenginleştirilmiş Kütüphanelerle Daha Güzel

Bir taraftan mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmak diğer taraftan okullar arası başarı farklarını azaltmak için “Mesleki Eğitimde 1000 Okul” projesiyle belirlenen okulların altyapısının güçlendirilmesinden eğitim ortamlarının zenginleştirilmesine kadar çok sayıda destek sağlanmaktadır. Proje kapsamında ilimizde yer alan meslek liselerinin eğitim ortamlarının iyileştirilmesi ve öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkıda bulunulması amacıyla kütüphaneleri zenginleştirilerek modern bir görünüme kavuşturuldu.

Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Murat DEMİR “Salgınla birlikte meslek liselerimiz öğrenci ve öğretmenleriyle el ele vererek mücadeleye büyük destek sağladı. Böylece meslek liselerimizin ne kadar önemli olduğu da anlaşılmış oldu. Biz de Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü olarak mesleki eğitimde çalışmalarımızı tüm hızıyla devam ettiriyoruz. 1000 Meslek Lisesi kapsamındaki okullarımızda görev yapan idareci ve öğretmenlerimize yönelik ‘Sınıf İçi Değerlendirme ve Tamamlayıcı Değerlendirme Yöntemleri’ eğitimlerimizi çevrim içi ortamda tamamladık. Diğer yandan ‘Meslek Liseleri Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor’ projemiz devam ediyor. Şimdi de proje kapsamındaki liselerimizin kütüphanelerini zenginleştirdik. Yenilenen ve geliştirilen kütüphanelerle öğrencilerimiz kaliteli vakit geçirerek sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacaklar. Mesleki eğitimde kaliteyi artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Projede yer alan okullarımızın idareci, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.