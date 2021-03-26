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Meslek Liselerimiz Zenginleştirilmiş Kütüphanelerle Daha Güzel
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından meslek liselerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen “Mesleki Eğitimde 1000 Okul” projesinde Nevşehir’de Acıgöl 15 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ürgüp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmak üçere üç okulumuz yer almaktadır.
Nevşehir 26.03.2021, 10:41
Bir taraftan mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmak diğer taraftan okullar arası başarı farklarını azaltmak için “Mesleki Eğitimde 1000 Okul” projesiyle belirlenen okulların altyapısının güçlendirilmesinden eğitim ortamlarının zenginleştirilmesine kadar çok sayıda destek sağlanmaktadır. Proje kapsamında ilimizde yer alan meslek liselerinin eğitim ortamlarının iyileştirilmesi ve öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkıda bulunulması amacıyla kütüphaneleri zenginleştirilerek modern bir görünüme kavuşturuldu.