Mesai dışı poliklinik hizmetleri artarak devam ediyor

NEVŞEHİR(MHA) Çocuk Hastalıkları Poliklinik mesai dışı Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi Saat 17.00-21.00 arasında hizmet vermekte.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Poliklinik mesai dışı Cumartesi, Pazar, Pazartesi Saat 18.00-22.00 arasında hizmet veriyor.

Cildiye Hastalıkları Poliklinik mesai dışı Pazartesi, Çarşamba Saat 17.30-19.30 arasında hizmet veriyor.

Göz Hastalıkları Poliklinik Mesai Dışı Pazartesi, Salı, Çarşamba Saat 17.30-19.30 arasında hizmet veriyor.



Radyoloji Ultrason Mesai Dışı Randevulu Pazartesi, 16.30-19.00 arasında hizmet veriyor.





Psikiyatri Hastalıkları Poliklinik Mesai Dışı Pazartesi, Çarşamba Saat 17.30-19.30 hizmet veriyor.Çocuk hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları, cildiye hastalıkları, göz hastalıkları ve psikiyatri hastalıkları için muayene olmak isteyen hastalar, yukarda belirtilen saatlerde acil servis hasta kayıt biriminden ilgili polikliniğe kimlik belgesi ile kayıt alarak muayene olabilirler. Randevu almak isteyen hastalar cildiye hastalıkları, göz hastalıkları, psikiyatri hastalıkları için, sağlık bakanlığı Alo 182 hattını arayarak hastanemizden randevu alabilir,ücretli muayene olacaksanız vezneye uğrayarak, muayene ücretini yatırınız ve size verilen evrakla muayene olacağınız polikliniğe uğrayınız.