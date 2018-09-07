Merkezde koltuğu kim doldurur, İlçelerde ne olur?

NEVŞEHİR(MHA) 14 Yıllık Hasan Ünver’in belediye başkanlığının ardından göreve getirilen Atilla Seçen’in aday gösterilip gösterilmeyeceği merak edilen konuların başında geliyor. Zira şimdiden Nevşehir belediye başkanlığı için 20’ye yakın ismin aday adayı olabileceği gözleniyor AK Partide. Bu isimlerden İl Başkanı M. Rauf Yanar, Rasim Arı ve Savaş Benli gibi isimlerin kamuoyunda sıkça adından bahsedilen isimler olduğu da gözleniyor.

Nevşehir merkez belediye başkanlığında AK Partiden sonra seçimi kazanabilmesi muhtemel tek parti Milliyetçi Hareket Partisi. Partinin son yerel seçimlerde Mehmet Varol ile elde ettiği oyun üzerine çıkabilmesi için kimi aday göstereceği de büyük önem taşıyor.

Avanos : 2 Dönemlik Mustafa Körükçü’nün belediye başkanlığına son veren, Cumhuriyet Halk Partisini yeniden Avanos’ta belediye başkanlığını kazanmasını sağlayan Başkan İnce’nin 6 oy farkla kazandığı belediye başkanlığını koruması biraz zor görünüyor. AK Partinin yeniden kaybettiği Avanos belediye başkanlığını kazanabilmesi için derleyici, toparlayıcı bir isim üzerinde karar kılması gerekiyor.

Acıgöl : AK Partinin Nevşehir’de kolay kolay kaybetmeyeceği ilçe belediye başkanlıklarından birisi Acıgöl belediye başkanlığı. Zira hem yerel seçimlerde, hem de genel seçimlerde Nevşehir’den AK Partiye en çok oy çıkması ile ünlenen Acıgöl ilçesinde mevcut belediye başkanı Ercan Ertaş’ın bir dönem daha belediye başkanlığına aday gösterilmesi muhtemel görünüyor.

Gülşehir : 20 yıla yakın bir süre Milliyetçi Hareket Partili Erol Ünlüsoy’un ardından AK Partili Mustafa Dursun’un bir dönem belediye başkanlığı yaptığı Gülşehir’de yerel seçim sonuçları en çok merak edilen ilçelerin başında geliyor Gülşehir. MHP’den seçildikten sonra İYİ Parti saflarına katılan Vahdi Arısoy’un tekrar aday gösterilmesi durumunda bu kez işi bir hayli zor. Keza, bir yandan kendisinin seçilmesini sağlayan MHP, bir yandan belediye başkanlığını yeniden kazanmak isteyen AK Parti ilçe belediye başkanlığını kazanabilmek için ciddi bir yarışın içerisine girecek. Bu ilçede AK Parti ve MHP arasında kıyasıya bir yarışın geçmesi muhtemel.

Hacıbektaş : Nevşehir’de CHP’nin tek kalesi görünümündeki Hacıbektaş’ta şimdi hesaplar Başkan Ali Rıza Selmanpakoğlu’nun tekrar aday olup olmayacağına çevrildi. Emekli Paşa’nın bazı sağlık sorunları nedeniyle aday olmaması gündemde. CHP’nin Selmanpakoğlu’nun yerine aday göstereceği isim ilçedeki hesapların yönünü tayin edecek. Yıllardır Hacıbektaş ilçe belediye başkanlığını kazanamayan AK Partinin her halükarda göstereceği adayın ismi de yerel seçimlerde Hacıbektaş belediye başkanlığının kaderini belirleyecek.

Kozaklı : AK Parti ve MHP’nin yarışması beklenen Kozaklı ilçesinde MHP’nin Başkan Celalettin Güven’i tekrar aday görmesi muhtemel. Ancak son seçimlerde Avanos, Gülşehir ve Kozaklı ilçelerini muhalefet partilerine kaptıran AK Partinin yeniden Kozaklı’da seçimi kazanabilmek için ciddi bir yarış içerisinde olacağı da gözlerden kaçmamalı. AK Partinin Kozaklı’da çıkaracağı adayda partinin başarısında en önemli etken olacak.

Derinkuyu : İki dönemdir Milliyetçi Hareket Partili Ahmet Balcı’nın kazandığı ilçe belediye başkanlığını yeniden kazanabilmek için AK Partinin kıyasıya bir yarış içerisinde olacağı ilçelerden biri de Derinkuyu. Başkan Balcı’nın KOAH hastalığı nedeniyle tekrar aday olup olmayacağı, partisinin kendisini tekrar aday gösterip göstermeyeceği AK Partinin dikkatle takip edeceği hususlar olacak.

Ürgüp : CHP’li Bekir Ödemiş’in ardından AK Partinin hükümdar olduğu Ürgüp ilçesinde Partisi Başkan Fahri Yıldız’a ustalık şansı verir mi bilinmez ama AK Partinin, MHP’nin, hatta CHP’nin yarış içerisinde olabileceği gözlenen Ürgüp ilçesinde dengeler bir hayli hassas.

İlçeler genelinde bakıldığında; Nevşehir il merkezinde AK Parti ve MHP, Gülşehir ilçesinde MHP, AK Parti ve İYİ Parti, Hacıbektaş’ta CHP ve AK Parti, Avanos ilçesinde CHP, AK Parti ve MHP, Acıgöl ilçesinde AK Parti, Ürgüp ilçesinde AK Parti, CHP ve MHP, Kozaklı ilçesinde MHP ve AK Parti kıyasıya bir yarışın içerisine girecekler gibi.