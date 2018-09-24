MEPAŞ ve MEDAŞ Üst Düzey Yöneticilerinden Seçen’e Nezaket Ziyareti

TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe’nin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Belediye Başkanı Seçen, ziyaretten büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Ziyarette daha sonra TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe’nin , Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş. (MEPAŞ) Genel Müdürü İlker Arslanargun , Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ ) Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Duran , MEDAŞ Enerji Ticaret Müdürü Fatih Yetimoğlu ve Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ,yapılan çalışmalara ilişkin olarak bilgi alışverişinde bulundular.