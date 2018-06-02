Menekşe ve Seçen Vatandaşlarla Kucaklaşıyor

AK Parti Nevşehir milletvekili adayı Yücel Menekşe ve Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen 24 Haziran tarihinde yapılacak olan seçimlerde Vefa Küçük Caddesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor. Menekşe ve Belediye Başkanı Atilla Seçen esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinlerken AK Parti hükümetleri kadar bugüne kadar esnaflarımıza hiçbir hükümetin destek vermediğini söylediler. Menekşe ve Seçen 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için destek istediler. Menekşe, Bugüne kadar bu ülkeye, bu millete kurulan oyunları demokrasiyle, oyla, reyle bozan Vefa Küçük Caddesinde vatandaşlarımız Vakit Türkiye Vakti diyor” diye konuştu.