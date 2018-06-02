Menekşe ve Seçen Vatandaşlarla Kucaklaşıyor

24 Haziran Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği seçimleri öncesinde AK Parti Nevşehir milletvekili adayı Yücel Menekşe ve Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ile birlikte Vefa Küçük Caddesinde esnaf ve vatandaşlarla kucaklaştı.

Menekşe ve Seçen Vatandaşlarla Kucaklaşıyor
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AK Parti Nevşehir milletvekili adayı Yücel Menekşe ve Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen 24 Haziran tarihinde yapılacak olan seçimlerde Vefa Küçük Caddesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor. Menekşe ve Belediye Başkanı Atilla Seçen esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinlerken AK Parti hükümetleri kadar bugüne kadar esnaflarımıza hiçbir hükümetin destek vermediğini söylediler. Menekşe ve Seçen 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için destek istediler. Menekşe, Bugüne kadar bu ülkeye, bu millete kurulan oyunları demokrasiyle, oyla, reyle bozan Vefa Küçük Caddesinde vatandaşlarımız  Vakit Türkiye Vakti diyor” diye konuştu.

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