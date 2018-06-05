Menekşe, "Ürgüp AK Parti’nin 3 Milletvekilliği Müjdesini Verdi"

AK Parti Nevşehir milletvekili adayı Yücel Menekşe beraberinde AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Ali Özer ve Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız ile birlikte esnaf ve vatandaşları ziyaret ediyor. Menekşe esnaf ve vatandaşlara 24 Haziran seçimlerinin Türkiye açısından son derece önemli olduğunu anlatırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için destek istedi. AK Parti milletvekili adayı Yücel Menekşe, “ Büyük ülkeler güçlü liderlerle var olurlar. Ürgüp’lü vatandaşlarımız liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde Güçlü Türkiye'nin inşasının devamı için Vakit Türkiye Vakti diyor. Ürgüp'te vatandaşlarımız, gücünü Milletten alan siyaset anlayışının devamı için Vakit Türkiye Vakti diyor. Ürgüp'te vatandaşlarımız ve 24 Haziran seçimlerinde 3 milletvekilliğinin müjdesini veriyor” diye konuştu.