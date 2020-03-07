Son Dakika
Menekşe, Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliğine katıldı
Ak Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Ankara’da Düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Bilim Ve Kültür Şenliğine Katılarak Nevşehir’i Temsil Eden Halil İncekara Bilim Ve Sanat Merkezi Standını Ziyaret Etti.
Nevşehir 07.03.2020, 11:48 07.03.2020, 16:35
AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe, Ankara’da düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliğine katılarak Nevşehir’i temsil eden Halil İncekara Bilim ve Sanat Merkezi standını ziyaret etti.