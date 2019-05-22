Menekşe "Türkiye'nin Göz Bebeği Olan Şehrimize Alan Yönetimi Hayırlı Olsun"

Teklifin 2 bölüm ve 12 maddeden oluştuğunu, bu maddelerin her birinin şehrimiz için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Menekşe Kapadokya Alan Yönetiminin en yakın zamanda kanunlaşarak resmi gazetede yayınlanmasını temenni ediyor ve bu Kanunun şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum dedi ve ardından Genel Kurul konuşmasında şunları dile getirdi.

Sayın Başkan, Gazi Meclisimizin değerli milletvekilleri; Kapadokya Alanı Hakkında Kanun Teklifi'yle ilgili şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle sizlerin ve tüm İslam âleminin ramazan-ı şeriflerini kutluyor, hep birlikte daha nice ramazanlar görmeyi, Cenab-ı Allah'ın lütfuyla kavuşmayı bizlere nasip etmesini diliyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben Nevşehir'den kısaca bahsetmek istiyorum. Nevşehir 1954 yılında il olarak kurulan, 290.330 nüfusa sahip, 7 ilçeden, 9 beldeden ve 153 köyden ibaret, tarihi, doğası ve turizmiyle güzellik katan, Anadolu'nun merkezinde yer alan bir vilayettir.

Bu 7 ilçemizin her birinin değişik özellikte güzellikleri vardır.

Kozaklı ilçemiz, fizik tedavi hastaları için tam bir rehabilitasyon merkezi olup termal kaplıcalarıyla, 7 bin adet yatak kapasitesiyle Türkiye'de hizmet vermekte olan bir ilçemizdir.

Acıgöl ilçemiz, milattan önce 8 bin yıllarına kadar uzanan tarihî güzellikleriyle yine, artı tarımıyla, sanayisiyle ilimize özellik katan ilçelerimizden biridir.

Hacıbektaş'a gelince; biliyorsunuz ki Hacıbektaş sadece Nevşehir için değil Türkiye'miz için, Balkanlar için, Orta Doğu için çok önemli ilçelerimizden biridir. Sebebi, burada Hacı Bektaşi Veli gibi bir mutasavvıf, şair, seyit hayat bulmuştur. "İncinsen de incitme." felsefesinin hayat bulduğu bu ilçede, 12'nci yüzyılda yaşamış Ahmet Yesevi'den, Mevlâna'dan, Ahi Evran'dan hiçbir farkının olmadığını 82 milyonun huzurunda ve sizlerin huzurunda buradan zikretmek istiyorum.

Değerli milletvekilleri, günümüze baktığımızda… Dün de yine aynı şekilde bir ithamla Nevşehir Hacıbektaş farklı bir söylemle yer aldı. Geçen hafta hatiplerimizin yaptığı konuşmalarda da sanki AK PARTİ iktidarı bu bölgeye hizmet vermiyor, destek vermiyor, ötekileştiriliyor diye bir algı oluşturulmaya başlandı.

Şunu samimiyetle söylüyorum: 2002'den itibaren, Hacıbektaş ilçemiz sadece

Nevşehir için değil gerçekten Türkiye için bir değer olmuştur biz sürekli hizmet götürmek istememize rağmen bunu dikkatlice dinlemenizi istiyorum özellikle yerel yönetim hiçbir zaman bu hizmetin karşılığını bizlere vermedi, karşılık bulamadık.

Ben yaşadığım bir olayı anekdot olarak anlatmak istiyorum kısaca. On yıl önce Hacı Bektaş Şenliklerinin olduğu bir programda, bir ay öncesinde asfalt çalışması yapılacak. İl özel idare genel sekreterimiz beni aradı, dedi ki: "Biz oraya asfalt dökeceğiz ama Belediye Başkanı bunu kabul etmiyor." Dolayısıyla biz ne kadar hizmet etmek istesek de oraya hizmetin alınmasına hep engel olunmuştur.

Değerli milletvekilleri, zamanım çok daraldı aslında daha fazla bir şeyler konuşmak istiyordum, konuşacağım inşallah.

Ben Hacıbektaş'ı bu şekilde kapatmak istiyorum.

Bu değerler bizim millî, manevi değerlerimiz, tarihî değerlerimiz dolayısıyla belli bir zümrenin siyasallaşmış olarak topluma göstermesine bizler müsaade etmeyeceğiz. İdeolojik olarak kimse bu değerlere sahip çıkmasın. Bu zatlar dediğim gibi sadece Türkiye'nin değil, Müslümanlığı Balkanlarda, Anadolu'da yayan hepimizin ortak değerleridir diyorum.

Değerli milletvekilleri, alan yönetimine gelince, alan yönetiminde yıllardır Nevşehir'de, bilhassa turizm alanı kapsamındaki bölgede kurumlar arasında plan ve projelerde, imarlaşmada, yatırımlarda değişik sıkıntılar oluşmaktadır. Dolayısıyla alan yönetimiyle birlikte Türkiye'nin en önemli kültür turizmine katkı sağlayan bu bölgenin bir an önce yeni bir özel yapıya kavuşmasını on yıldan beri biz bekliyorduk.

Ben şunu sizlerden talep ediyorum: Burası sadece Nevşehir'imizin bir ortak değeri değil, hepimizin bir ortak değeri. Yarın sizlerin çocukları, sizlerin torunları bizim bölgemize geldiğinde, o bölgeyi olumsuz gördüğünde "İşte bizim dedelerimiz Mecliste buraya sahip çıkmamış." diyecek, sizleri suçlayacak. Dolayısıyla sizlerden özellikle rica ediyorum inşallah oy birliğiyle Kapadokya Alan Başkanlığını geçirmek suretiyle gelin hep birlikte bu bölgeye sahip çıkalım diyorum. Alan yönetimi, alan başkanlığı konusuna, bize destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'a, Sayın Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy'a, Bakan Yardımcımız Nadir Alparslan Bey'e, Sayın Komisyon Başkanımız Emrullah İşler Bey'e ve Komisyon üyelerine, siz değerli milletvekillerimize, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan tüm Nevşehirli hemşehrilerime, herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Diyerek konuşmalarına son verdi.