Menekşe, "Sanayi esnaflarımız Vakit Türkiye Vakti diyor"

AK Parti Nevşehir milletvekili adayı Yücel Menekşe 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği seçimleri öncesinde sanayi esnaflarını ziyaret ediyor.

AK Parti Nevşehir milletvekili adayı Yücel Menekşe, 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan seçimlere kısa bir zaman kala sanayi esnaflarını ziyaret ediyor. Sanayi esnaflarının yoğun ilgisiyle karşılaşan AK Parti milletvekili adayı Yücel Menekşe, partisine ve kendisine gösterilen ilgiden son derece memnun olduğunu ifade ederken sanayinin adeta AK Parti seçim bürosu gibi olduğunu söyledi.

Menekşe, “ Artık 24 Haziran seçimlerine 5 gün gibi kısa bir zaman kaldı. Bizler AK Parti olarak 16 yıllık iktidarımızda hayalleri gerçeğe dönüştürmenin mutluluğu ve huzur içerisinde sizlerden desteklerinizi istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için ben inanıyorum ki sanayi esnaflarımız hazır. Çünkü sanayide kimi ziyaret etsek sanki AK Parti seçim bürolarını ziyaret edermişçesine bizlere ilgi gösteriyorsunuz. AK Parti olarak 16 yıllık süreçte her zaman sanayi esnaflarımızın yanında olduk bundan sonrada olmaya devam edeceğimizden kimsenin en küçük bir şüphesi olmasın. Burada görüyorum ki sanayi esnaflarımız Vakit Nevşehir Vakti, Vakit Türkiye Vakti diyerek kararını çoktan vermiş. Göstermiş olduğunuz ilgi ve desteklerden dolayı hepinize teşekkür ederim” dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2018, 13:47