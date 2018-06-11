Menekşe, "Sanayi Esnafımız Güçlü Türkiye İçin Devam Diyor"

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Rauf Yanar, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve AK Parti milletvekili adayı Yücel Menekşe 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği seçimleri öncesinde sanayi esnaflarını ziyaret ederek 24 Haziran seçimlerinin önemini anlattılar.

AK Parti milletvekili adayı Yücel Menekşe, “ 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan seçimler öncesinde sanayi esnaflarımız ile bir araya gelerek hasbıhal etmeye devam ediyoruz. Sanayi esnaflarımız büyüyen, gelişen ve güçlü bir Türkiye için AK Parti ile yol devam ediyor. 24 Haziran akşamında Nevşehir’de 3 milletvekilliğini de kazanarak güçlü meclis ile yola devam edeceğiz. 25 Haziran sabahında milletimiz güne gülümseyerek uyanacak” dedi.