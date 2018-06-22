Menekşe, "Recep Tayyip Erdoğan’a AK Parti’ye Vefa Borcumuzu Ödeyelim"

AK Parti Nevşehir milletvekili adayı Yücel Menekşe 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği seçimleri öncesinde yayınladığı mesajında Nevşehir’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye sahip çıkmaya davet etti.

AK Parti Nevşehir milletvekili adayı Yücel Menekşe 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan seçimlerinde ülkemize ve Nevşehir’imize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum derken 16 yıllık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında AK Parti iktidarının ülkemize yaptıklarının karşılığı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve AK Parti’ye sahip çıkmaya davet etti. Menekşe, “Değerli hemşerilerim 24 Haziran 2018 tarihi Türk milletinin 2.kurtuluş mücadelesinin verdiği bir tarih olacaktır. Tabi bu arada gençler bir ülkenin geleceğinde, Atatürk’ün söylemiş olduğu gibi ‘Muasır Medeniyet” seviyesine ülkemizin yükselmesini sağlayacaktır. Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip olan Türkiye Cumhuriyet Devleti’nin genç nesillerin elinde olacağını düşünüyorum. Bugün Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar Atatürk’ten sonra gençliğe en önemli değeri veren bir liderimiz var, Recep Tayyip Erdoğan. Saygıdeğer gençler bu liderin kıymetini bilelim. Sizlere değer veren bu insana 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan genel seçimlerde vefa borcumuzu size verdiği bu değerle inşallah ispat etmeye çalışalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet bahtiyar kalacaktır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devletinin insanları zeki, çalışkan ve dürüst olduğuna inandığım için bu cümleleri sarf ediyorum. Ülkemizin 2002 yılı öncesi durumunu yaşı müsait olan insanlarımız çok iyi biliyor. 2002 yılı öncesinde darbeler, muhtıralar ve çalışmayan iktidarlar, iktidar olup muktedir olamayan iktidarlar Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıllarca geriye götürmüşlerdir. 2002 yılından sonra AK Parti iktidarıyla Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bu ülke 16 yıllık zaman diliminde savunmada, eğitimde, sağlıkta, telekomünikasyonda, ulaştırmada en önemlisi sosyal devlet anlayışının ülkemize yerleşmesinde çok önemli hizmetleri olmuştur. Gelin bu 16 yıllık kısa süre içerisinde yapılan hizmetlerin somut göstergelerini yaşayarak gördük. Bu gördüğümüz hizmetlerin karşılığını 24 Haziran 2018’te genel seçimlerde sandıkta oy kullanmak suretiyle, sandıkta Recep Tayyip Erdoğan’ı ve AK Parti iktidarını destekleyerek biz ülke olarak bu vefa borcunu ödeyelim diyorum. Tüm hemşerilerime şimdiden 24 Haziran 2018 seçimlerinin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2018, 16:44