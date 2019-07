Menekşe, Nevşehir'in İl Oluşunun 65. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı

Milletvekilimiz Yücel Menekşe, Nevşehir’in Bakanlar Kurulu kararı ile 20 Temmuz 1954 tarihinde il oluşunun 65. yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajında, Kapadokya bölgesinin hem tarihi süreçte bölgede egemen olan uygarlıkların bıraktığı zengin tarihi eserler ve kültürel varlığa, hem de volkanik yapılarla çevrili olması nedeniyle oluşan eşsiz tabiat harikası güzelliklere ve coğrafi oluşumlara sahip olduğunu belirten Menekşe, Nevşehir’in sosyal, kültürel ve ekonomik olarak kalkınmasını sağlamak, şehrin tarihi zenginliklerinin tanıtımı ve turizm potansiyelinin değerlendirilmesi, eğitimdeki başarının devamı ve daha da üst seviyelere çıkarılmasını sağlamanın temel hedefleri olduğunu vurguladı. İnsanlara imkân oluşturan, refahı ve adaleti tesis etmek için çaba gösteren, yeni fırsatlar sağlayan bir anlayış içerisinde olduklarını kaydeden Menekşe mesajında daha sonra şu ifadelere yer verdi;

“İlimizin yatırım çekmesi, tanıtımı, üretimi, ihracat yapması, toplumsal bütünlüğünü koruması, sosyal yapısının güçlenmesi gibi her konuda gayret gösteriyoruz. Nevşehir, kendi içerisinde barındırdığı iç dinamiğini modern şehircilik alanında etkin bir şekilde ortaya koyabilecektir. Bunu halkımız ile birlikte görmenin ayrıca mutluluğunu yaşayacağız. Türkiye’nin her alanda olduğu gibi şehircilik alanında da örnek verilecek bir şehri haline gelecektir. Nevşehir’in il oluşundan bugüne kadar geçen sürede kabuğunu kırmaya çalışan ama sakin bir yapıya sahip olan güzide bir Anadolu şehri olduğunu ancak son yıllarda şehirleşme, sanayi, üniversite ve turizm alanlarında büyük gelişimler göstermektedir. İlimizi her yönüyle daha yukarılara taşımak için vatandaşlarımızla uyum ve istişare içinde var gücümüzle çalışıyoruz. Milletimize bu seviyede hizmet üretmek, şehrimizin kalkınmasına, insanımızın refahına, huzuruna katkı sağlamak bizler için büyük bir heyecan vesilesidir. Bu duygularla Nevşehir’imizin İl oluşunun 65’inci kuruluş yıldönümünü kutlar; ilimizin gelişip kalkınmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunar, Saygıdeğer Nevşehirli hemşehrilerimi saygı ve sevgiyle selamlarım.”

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2019, 14:07