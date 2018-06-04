Menekşe, "Kahraman Şehitlerimizin Emanetlerine Sahip Çıkmak Boynumuzun Borcudur"

AK Parti Nevşehir milletvekili adayı Yücel Menekşe, Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği tarafından düzenlenen programda şehit yakınları ve gaziler ile bir araya geldi. Burada şehit aileleri ve gaziler ile tek tek ilgilenen AK Parti Nevşehir milletvekili adayı Yücel Menekşe 24 Haziran tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinin ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu anlattı. Menekşe, "Bu toprakları bize yurt yapan kahraman şehitlerimizin emanetlerine ve hatıralarına sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Yüreği vatan aşkıyla çarpan kahraman milletimiz 24 Haziran'da Vakit Türkiye Vakti diyor" dedi.

AK Parti milletvekili adayı Yücel Menekşe'nin yanı sıra programa Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve AK Parti milletvekili adayı Mustafa Açıkgöz ve AK Parti Merkez ilçe başkanı Edip Avşar'da katıldı.