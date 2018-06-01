Menekşe, Gece Mesaisindeki Patates İşçilerini Ziyaret Etti

AK Parti Nevşehir milletvekili adayı Yücel Menekşe ve Mustafa Açıkgöz gece mesaisindeki patates işçilerini ziyaret ettiler. AK Parti milletvekili adayı Yücel Menekşe Gülşehir'de faaliyet gösteren Öz Güngör tarımda gece mesaisinde kalan işçileri ziyaret ederek işçiler ile bir süre sohbet etti. İşçiler ile birlikte patates ayıklayan Menekşe burada işçilerin sorunlarını dinlerken projelerinden bahsetti.

Milletvekili adayı Yücel Menekşe, " Gülşehir ilçemizde faaliyet gösteren Öz Güngör tarımda gece mesaisinde çalışan işçilerimizi ziyaret ettik. İşçilerimizin sorunlarını dinlerken bizde işçi kardeşlerimize projelerimizden bahsettik. Onlarında bize bizimde onlara güvenimiz tam. Vakit Türkiye vakti dedik" diye konuştu.