Menekşe, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetini bilmeliyiz"

AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe, Belediye Başkan adayı Rasim Arı ile birlikte 15 Temmuz Mahallesinde bulunan seçim ofisinde vatandaşlar ile bir araya geldi. 15 Temmuz Mahallesi sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği toplantı adeta miting havasına geçerken milletvekili Menekşe, 31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinin son derece önem arz ettiğini ifade ederken Nevşehir’de ak hizmetlerin devam edeceğini söyledi.

Menekşe, “ Türkiye üzerinde son zamanlarda oynanan oyunları hepimizi görüyoruz. Ancak toplumumuzun eğitim seviyesi her geçen artarak devam ettiği için vatandaşlarımız bu oyunları yemiyor. Batı dünyası sanıyor ki Türki üçüncü dünya ülkesi. Biz Türkiye olarak dünya ülkeleri içerisinde ilk 13Te dünya ekonomisine yön veren bir ülkeyiz. Biz İMF’ye bağlı bir ülke değiliz. Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetini bilmek zorundayız. Allah yüz yılda böyle bir lider gönderiyor. O zaman biz liderimizin kıymetini bilmeliyiz. Bunun için 31 Mart Pazar günü yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanımıza destek olmak için burada Ankara’ya kuvvetli bir destek vermek için Belediye Başkan adayımız Rasim Arı’yı tarihi oy ile Belediye Başkanı seçeceğinize güveniyorum” dedi.