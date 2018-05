Menekşe, “Çiftçimizin Yüzü AK Parti İle Gülmeye Devam Edecek”

AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe, seçim çalışmaları sırasında Derinkuyu ve Hacıbektaş ilçesinde bulunan çiftçileri ziyaret ederek burada çiftçilerin sıkıntılarını ve beklentilerini dinledi.

Menekşe, AK Parti´nin kurulduğu ilk günden beri çiftçinin her zaman yanında olduğunu ifade ederken bundan sonrada her zaman çiftçinin yanında olacak tek partinin AK Parti olacağını söyledi.

Menekşe, “ Öncelikle şunu ifade edebilirim ki AK Parti kurulduğu ilk günden itibaren her zaman çiftçinin yanında olmuştur. AK Parti kurulduğu ilk günden itibaren olduğu gibi bugünde, yarında her zaman çiftçilerimizin yanında olmaya devam edecektir. Nitekim çiftçilerimiz Türkiye Cumhuriyet tarihinde yapılmamış teşvikleri, desteklemeleri AK Parti iktidarıyla birlikte görmüştür. Bizler çiftçilerimizin sorunlarını bilen ve sorunlarına göre çözüm üreten partinin mensupları olarak her zaman çiftçilerimiz ile birlikteyiz. Son olarak seçim ziyaretleri için gitmiş olduğum Derinkuyu başta olmak üzere köylerimiz ve Hacıbektaş ilçesine bağlı köylerimizde çiftçilerimiz ile bir araya geldik. Çiftçilerimiz AK Parti iktidarının her zaman yanlarında olduğunu ifade ederken bir takım sorunlarını da bizlerle paylaştı. İşte biz sorunları çözmek için çıkmış olduğumuz bu yolda dün olduğu gibi bugünde yarında çiftçilerimizin sorunlarını çözeceğiz ve çiftçilerimizi her zaman olduğu gibi kalkındırmaya devam edeceğiz. 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde de çiftçilerimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ile yola devam edecektir” diye konuştu.