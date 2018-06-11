Menekşe, "Bu Ülkeye Hizmet Kuru Laflarla Değil, Millete Olan Aşkla İnançla Olur"

AK Parti Nevşehir milletvekili adayı Yücel Menekşe, 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği seçimleri öncesinde merkez ilçeye bağlı Nar beldesinde düzenlenen iftar yemeği öncesinde vatandaşlarla bir araya geldi. İftar sofrasına katılan vatandaşlarla yakından ilgilenen AK Parti milletvekili adayı Yücel Menekşe burada yaptığı konuşmada, bu ülkeye hizmet kuru laflarla değil, bu ülkeye olan sevdayla, bu Millete olan aşkla ve inançla olur dedi. Menekşe, “ Öncelikle hepinizin yaklaşan Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. 24 Haziran tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği seçimleri ülkemiz açısından sonra derece önemli bir seçimdir. AK Parti’nin 16 yıl boyunca yaptıkları ortada ve yapacaklarını da siz değerli vatandaşlarımız ile paylaşıyoruz. AK Parti bir hizmet partisidir. Bu ülkeye hizmet kuru laflarla değil, bu ülkeye olan sevdayla bu millete olan aşkla ve inançla olur. Bugün burada görüyorum ki Nar beldesinde hemşerilerimiz kararını çoktan vermiş ve vakit Türkiye vakti diyor. Bize olan ilgi ve desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.