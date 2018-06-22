Menekşe, "Avanoslu Hemşerilerimizin Desteğiyle Türkiye Şahlanacak"

AK Parti Nevşehir milletvekili adayı Yücel Menekşe 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği seçimleri öncesinde ziyaretlerine Avanos ve ilçeye bağlı Bozca köyü ile devam etti. Ziyaretlerde gösterilen ilgiden son derece memnun olan AK Parti milletvekili adayı Menekşe, Avanoslu hemşerilerimizin desteğiyle İrade, Erdem ve Cesaretle Türkiye şahlanacak. 2023 hedeflerimiz için Vakit Birlik Vakti 2053 ve 2071 vizyonlarımız için Vaki Türkiye vakti diyoruz. Avanos ilçemizde ve Bozca köyümüzde vatandaşlarımız AK Parti iktidarının 16 yıldır yaptıklarının farkında ve yapacaklarını da biliyorlar. Bu yapılan hizmetleri biz değil vatandaşlarımız bizlere anlatıyor. 24 Haziran akşamında hemşerilerimizin destekleriyle AK Parti yine Nevşehir’de ilk sırada yer alarak hizmetlere kaldığı yerden devam edecek” diye konuştu.