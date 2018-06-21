Menekşe, "Avanos Güçlü Meclis Güçlü Türkiye’ye Hazır"

24 Haziran Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği seçimlerine 3 gün gibi kısa bir zaman kala AK Parti Nevşehir milletvekili adayı Yücel Menekşe seçim çalışmalarına kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı ziyaretlerin ardından Avanos ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek hasbıhal etti. 24 Haziran seçimlerinin önemini vatandaşlar ile paylaşan AK Parti milletvekili adayı Menekşe, “24 Haziran akşamında inşallah Türkiye yeniden şahlanacak. Vatandaşlarımız 25 Haziran sabahına gülümseyerek uyanacaklar. Biz AK Parti iktidarı boyunca her zaman vatandaşının, esnafının, çiftçisinin, sanayicisinin, turizmcisinin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Biz yıkmak için değil yeni Türkiye’yi hep birlikte inşa etmek için çıkmış olduğumuz bu yolda vatandaşlarımızın destekleriyle güçlü meclis ve Güçlü Türkiye olacağız. Biz birlikte güçlü birlikte Nevşehir’iz birlikte Türkiye’yiz” diye konuştu.