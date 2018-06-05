Menekşe, "Acıgöl Yeni Bir Rekora Hazırlanıyor"

Acıgöl Belediyesi tarafından ilçede düzenlenen iftar yemeğine yaklaşık 2 bin kişi katılırken AK Parti Nevşehir Milletvekili adayı Yücel Menekşe’ye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İftar öncesinde vatandaşlarla tek tek ilgilenen Menekşe vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

İftar sonrasında bir konuşma yapan milletvekili adayı Yücel Menekşe Acıgöl ilçesinin yeni bir rekora daha hazırlandığını görmekten son derece mutluyum dedi. Menekşe, “ Bugün burada sizlerle bir arada Ramazan ayının faziletini birlikte yaşamaktan son derece mutluyum. Hepinizin bildiği üzere 24 Haziran seçimlerine artık 20 günden daha az bir zaman kaldı. Ancak görüyorum ki Acıgöl halkı geçmiş seçimlerde kırmış olduğu rekora bir yenisini daha eklemek için sabırsızlanıyor. Acıgöl her zaman AK Parti’nin yanında oldu. AK Parti bir vefa bir partisidir. Bizler inanıyoruz ki AK Parti yeniden Acıgöl ilçemizde Türkiye rekoru kırmaya hazırlanıyor. Bizlere olan güveninizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin destekleriyle de geçmiş seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de AK Parti 3 milletvekilliğini de kazanacaktır” diye konuştu.