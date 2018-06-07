Menekşe 3 başkanla birlikte Nar beldesindeydi

Merkez ilçe başkanı Edip Avşar, Sulusaray Belediye Başkanı Bayram Yılmaz ve Tatlarin Belediye Başkanı Ferhat Adıyaman’nın da destek verdiği AK Parti Nevşehir Milletvekili adayı Yücel Menekşe, ilçe teşkilat binasında partililerle ve Nar kasabası halkıyla buluştu.

Partililerle ve kasaba halkıyla sohbet eden Menekşe, “AK Parti Nar Belde teşkilatımızı ziyaret ederek, kıymetli kardeşlerimizle bir araya geldik. İrade, Erdem, Cesaret ile milletimiz ile birlikte durmak yok kutlu yürüyüşe devam” dedi.

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2018, 13:12