Memur Sen Genel Başkanı Yalçın, Vali Aktaş’ı ziyaret etti

Memur Sendikaları Federasyonu (Memur-Sen) ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindekiler Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ı ziyaret etti.

Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ı ziyaret etti. Vali Aktaş ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Yalçın ile bir süre görüşerek çalışmalarında başarılar diledi. Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Yalçın ise, Vali Aktaş’a kendilerini kabullerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Vali Aktaş, ziyaretin anısına Genel Başkan Yalçın’a Kapadokya yöresine ait el işlemeli Halkalı Hitit hediye ederken, Genel Başkan Yalçın da Vali Aktaş’a Memur-Sen kitap setini takdim etti.

Ziyarete; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Memur-Sen Konfederasyonu İl Temsilcisi ve aynı zamanda Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mustafa Çiftçi ve Memur-Sen’e bağlı il temsilcileri katıldı.

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2019, 16:07