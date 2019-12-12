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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Nevşehir’deydi
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Nevşehir’de idi.
Nevşehir 12.12.2019, 14:36
NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında imzalanan denge sözleşmesinin imza törenine katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen İl Temsilciliğini de ziyaret etti.
İl Temsilcisi Mustafa Çiftci ziyaretinden dolayı Genel Başkan Ali Yalçın’a teşekkür ederken, kendisine bir de çiçek takdiminde bulundu.
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