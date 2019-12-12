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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Nevşehir’deydi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Nevşehir’de idi.

Nevşehir 12.12.2019, 14:36
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Nevşehir’deydi
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NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında imzalanan denge sözleşmesinin imza törenine katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen İl Temsilciliğini de ziyaret etti.

Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa Çiftci ve Memur-Sen’e bağlı sendikaların başkanları ve yöneticileri tarafından karşılanan Genel Başkan Yalçın, sendikal çalışmalara ilişkin istişarelerde bulundu.

İl Temsilcisi Mustafa Çiftci ziyaretinden dolayı Genel Başkan Ali Yalçın’a teşekkür ederken, kendisine bir de çiçek takdiminde bulundu.

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