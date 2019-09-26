Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Bizim yerimiz milletimizin, devletimizin yanı”

NEVŞEHİR(MHA) Ticaret Borsası konferans salonunda düzenlenen ve Memur-Sen’e bağlı sendikaların başkan, yönetici ve üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda açıklamalarda bulunan Memur-Sen genel başkanı Ali Yalçın, “Bizim yerimiz milletimizin, devletimizin yanıdır” dedi.

Söz konusu toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Memur-Sen’in sendikal mücadelesinin anlatıldığı slayt gösterisinin izlenmesiyle başladı.

Toplantıda konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mustafa Çiftci, sendika yönetimiyle birlikte yaptıkları çalışmalarla Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’e kurumsal bir kimlik kazandırmanın gayreti içerisinde olduklarına dikkat çekti.

Çiftci, “Memur-Sen ailemizin her zaman yanı başındayız”

Çiftci, “Öncelikle düzenlediğimiz istişare toplantımıza katılımlarından dolayı Genel Başkanımız Sayın Ali Yalçın’a bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugünkü ziyaretlerimizden ve il temsilciliği binamızın açılışındaki yoğun teveccühten de anlaşılacağı üzere Memur-Sen ve bağlı sendikalarımız sadece birer sendika olmaktan çıkmış, Nevşehir’imizin itibar gören birer sivil toplum kuruluşu haline gelmiştir. Bunu bizzat yerinde görmek bizleri de ziyadesiyle mutlu etti. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bizden önceki birbirinden değerli başkan ve yöneticilerimizin yaptıklarının üzerine bir tuğla daha koymanın çabası içerisinde olduk. Gerek üye sayımızın artırılması, gerekse sendikamızın her anlamda itibarının yükseltilmesi konusunda ciddi bir gayret sarf ettik. Yönetimimizle birlikte Nevşehir’de siyasi partiler, Sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşları ile son derece iyi ilişkilerin tesisi için ziyaretlerde bulunduk. Öte yandan üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak, yüceltmek anlamında çalışmalar yaptık. Düzenlediğimiz kurs ve seminerlerle üyelerimizin görevde yükselme sınavlarına destek olduk. Kültürel, sosyal etkinlikler düzenleyerek onların hayatın her alanında yanlarında olduğumuzu gösterdik. Bu çaba ve gayretimiz bundan sonrada sürecek” dedi.

Genel Başkan Yalçın, “Bizim yerimiz devletimizin, milletimizin yanı olacak”

Toplantıya katılımın oldukça yoğun olması karşısında Memur-Sen’e bağlı sendikaların başkan, yönetici ve üyelerine teşekkür ederek sözlerine başlayan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konuşmasında sendikanın kurulduğu günden bugüne kat ettiği mesafeyi, toplu sözleşme süreci ve sendika yasasına ilişkin değerlendirmeleriyle sözlerine devam etti.

Yalçın, “Biz, hakkımızı ararken hadsizlik yapmadan, entelektüel birikimimizle bu noktalara geldik. Karşımda duran bu tablo işte bu yaklaşımımızın eseri. 1'lerle başlayan yolculuğumuz 1 milyonu aştı ve Türkiye'nin en büyük kapasitesi haline geldi. Bu niyetin sağlam olmasıyla gerçekleşebilecek bir şeydi. 4688 sayılı sendika yasasından kaygı ve tespitlerimizin ne kadar doğru olduğunu yaşadığımız süreçten anladık. Yıllardır kanundan kaynaklı sorunlara dikkat çekiyoruz ve yasanın düzeltilmesini istiyoruz. 200 bin işçiye 60 gün, 5 milyon 200 bin kamu görevlisine 30 gün. Sorunlar acil bir değişikliği zorunlu kılıyor. Hakem Heyeti’nin Hükümet lehine olan üye dağılımı değişmeli. Devletin bize ne giyeceğimizi, nasıl davranacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi bilmeyen insanlar olarak, öz yeterlilikleri gelişmemiş bireyler olarak davranmasını kabul edemeyiz. Bize ayakkabı topuk boyu şöyle olacak, pantolonun kumaşı böyle olacak. Kazağının yakası şu şekilde olacak, favori uzunluğu şöyle, ense traşı böyle gibi tuhaf, garip 82 model Kenan Evren bakiyesi bizi hakir gören bir tavrı kabul edemeyiz. Bunun için adım atılması gerekiyor. Bunun için 6 yıldır sivil itaatsizliğimizi sürdürüyoruz. Bazı kamu bürokrasinin, mülki amirlerin ‘böyle devlet memuru mu olur, acayip adamlar, tuhaf tuhaf kıyafetlerle okula geliyorlar’ diyorlar. Eylemin nizamisi olmaz. Eylem nizamsızlıktır. Rahatsızlığı ortaya koymaktır. Gelin oturalım, tartışalım, bir çerçeve çizelim. Her zaman ifada ettik. Etmeye de devam edeceğiz. Bizim yanımız esnafın camını kıran, Vatandaşın otomobilini taşlayan Vandalların yanı değil. Bundan sonrada olmayacak. Bizim yanımız her zaman milletinin, devletinin yanı olacak. Evet biz bu millete borçluyuz. Ancak devletimizden alacaklıyız. Tek gayemiz aldığımız parayı helal ettirmek" diye konuştu.