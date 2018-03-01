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“Melek girmez sokak” şimdi daha modern

Ürgüp Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü arasında “Ürgüp Dağıstanlı Sokak Düzenlemesi” için mali katkı protokolü imzalanmış olup,

01 Mart 2018 Perşembe 23:06
“Melek girmez sokak” şimdi daha modern
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Ürgüp Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü arasında “Ürgüp Dağıstanlı Sokak Düzenlemesi” için mali katkı protokolü imzalanmış olup, proje kapsamında sokakta yer alan yapıların tamamının dış cephelerine yöresel taş kaplama yapıldı, alt yapı iyileştirilmesi gerçekleştirilmiş, zemin döşemesi yenilendi.

Bölgeye ziyarete gelen yerli yabancı turistlerin modern bir sokakta daha iyi şartlarda alışveriş yapma imkanına kavuştu ve bölge ekonomisine katkı sağlandı.

Kamuoyunda melek girmez sokak olarak bilinen sokağın yeni düzenlenmesinin tamamlanmasıyla Ürgüp ilçe merkezi son derece modern bir alan daha kazandı.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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