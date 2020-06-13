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Melek Arı’dan Vali Aktaş’ın Eşi Songül Aktaş’a Veda Ziyareti
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı, Vali İlhami Aktaş’ın eşi Songül Aktaş’a veda ziyaretinde bulundu.
Nevşehir 13.06.2020, 13:38
Melek Arı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Nevşehir Valiliği görevini yürütürken Çanakkale Valisi olarak atanan Vali İlhami Aktaş’ın eşi Songül Aktaş’ı ziyaret etti.
Arı ayrıca Songül Aktaş’a hayat ağacı rölyefli nazar boncuklu keramik tabak hediye etti.
Songül Aktaş’ ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Arı’ya teşekkür etti.