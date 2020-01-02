Melek Arı’dan Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’ne ziyaret
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın Eşi Melek Arı, Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’ni Ziyaret Etti. Burada Atölye Çalişmasi Yapan Özel İnsanlarla Bir Süre Vakit Geçiren Arı, Merkezde Yürütülen Çalişmalara İlişkin Bilgi Aldı.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı, Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Burada atölye çalışması yapan özel insanlarla bir süre vakit geçiren Arı, merkezde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Atık malzemelerden ev aksesuarları ve obje çalışması yapan özel insanların yaptıkları el işi ürünleri inceleyen Arı, okuma salonunda öğrencilerle birlikte kitap okudu.
Özel insanlarla ve merkezde görev yapan öğretmenlerle bir süre birlikte vakit geçiren Arı, “Özel insanlarımızın hayatın her alanında engelsiz bir yaşam sürmeleri, en büyük temennimiz, dileğimizdir. Hedefimiz de bunu sağlamak olmalıdır. Bu insanlarımızın toplumda varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz toplumumuzu zenginleştirecek ve güçlendirecektir. Onların hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak, geleceğe umutla bakan bireyler olarak sorumluluk almalarını mümkün kılmak, dayanışma ve yardımlaşma duygularımızın da güçlenmesini beraberinde getirecektir.” dedi.