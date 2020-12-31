Melek Arı ve Nevşehirli Kadınlar, İhtiyaç Sahibi Öğrenciler İçin Atkı ve Bere Ördü

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı’nın öncülüğünde Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında Melek Arı ve gönüllü kadınlar, Nevşehir’deki ihtiyaç sahibi öğrencilerin soğuk havalarda üşümemesi için onlara atkı ve bere örmek üzere bir araya geldi.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın sosyal medyadan çağrısı ile birlikte Gençlik Merkezi’nde toplanan onlarca gönüllü kadınlar, burada çocuklar için farklı renk ve desenlerde atkı ve bere ördü.

‘Gönülleri Örmek İçin Şişini Kap Gel’ sloganıyla gerçekleşen etkinlikte, örülen atkı ve bereler için ipler hayırsever iş insanları tarafından karşılandı.

Etkinlik sonunda çocuklara dağıtılmak üzere onlarca atkı ve bere örüldü.

Minik yürekler üşümesin diye başlatılan projeye destek veren gönüllü kadınlara teşekkür eden Melek Arı, önümüzdeki günlerde de bu gibi sosyal projelerin süreceğini kaydetti.

‘BAŞKAN ARI’DAN KADINLARA DESTEK’

Bu arada Gençlik Merkezi içerisinde bir araya gelen kadınları ziyaret eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da eline şiş alarak örgü ördü.

“Dünyayı da ülkeyi de iyilik kurtaracak” diyen Başkan Arı, burada yaptığı açıklamada, “Biz her zaman iyilik hareketinin yanındayız. Biz sırf fiziksel ihtiyaçları gideren bir belediye anlayışına hiçbir zaman sahip olmadık. Şehrin sosyal ihtiyaçlarını da gidermek için çalışıyoruz. Bu anlamda geçen yıl başlattığımız şehirdeki çocuklar için “İpler bizden şişler sizden” kampanyamızı bu yıl da “Gönülleri örmek için şişini al gel” sloganıyla sürdürüyoruz. Örülen bere, atkı, şapka gibi ürünleri topluyoruz ve muhtarlardan aldığımız listeye göre hangi ailemizin ihtiyacı varsa ona ulaştırıyoruz. Biz bu anlayışla devam edip dualar almaya, gönüller almaya devam edeceğiz. Siz bunu yaptığınız da şehir de sizi çok seviyor. Bizi motive eden işte bu.” dedi.