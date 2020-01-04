Melek Arı, “Çocukların Melek annesi” oldu
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın Eşi Melek Arı, Başlattığı Kampanya Sayesinde Gönüllü Annelerle Birlikte Ördüğü Yüzlerce Atkı Ve Bereyi Çeşitli Okullardaki Öğrencilere Dağıtmaya Devam Ediyor. Soğuk Kış Günlerinde Öğrencilerin Üşümemesi İçin Her Gün Bir Okulu Ziyaret Ederek Hediyeler Dağıtan Arı, Kısa Sürede Birçok Çocuğu Sevindirmeyi Başardı.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı, başlattığı kampanya sayesinde gönüllü annelerle birlikte ördüğü yüzlerce atkı ve bereyi çeşitli okullardaki öğrencilere dağıtmaya devam ediyor. Soğuk kış günlerinde öğrencilerin üşümemesi için her gün bir okulu ziyaret ederek hediyeler dağıtan Arı, kısa sürede birçok çocuğu sevindirmeyi başardı.
Arı, "Önümüzdeki günlerde de okul ziyaretlerini sürdürerek yaklaşık 700 çocuğa atkı ve bere dağıtacak"
Ziyaret ettiği okullarda bayan öğretmenlerle ve okul idarecilerle de bir araya gelen ve hayata geçireceği çeşitli sosyal projelere ilişkin istişarelerde bulunan Melek Arı, “Nevşehirli gönüllü annelerimize teşekkür ediyorum. Kampanyamız ilk günden itibaren büyük ilgi gördü. Minik yüreklerin içini ısıtmak için aralarında 70 yaşında bile olan birçok annemiz seferber oldu. Onlarla birlikte ördüğümüz atkı ve bereler çocuklarımızı kış günlerinde soğuk havalardan koruyacak. Çocuklarımızın gözlerindeki o mutluluğu görmek bir anne olarak çok güzeldi. Bu mutluluğu tüm Nevşehirli annelerimiz ile birlikte yaşattık. Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz farklı projelerle de çocuklarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz” dedi.