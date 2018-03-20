Mehmetçiğimize Bir Destek de Pamukçudan

H. Lütfi Pamukçu Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin Bölgesinde yürüttüğü “Zeytin Dalı Harekatı” na katılan askerlerimiz için düzenledikleri kermesten elde ettikleri geliri Mehmetçik Vakfına bağışladıklarını açıkladı.

Afrin’ deki şehitlerimiz ve gazilerimiz yararına okulumuz bahçesinde kermes düzenledik. Afrin’ de terör örgütüne karşın düzenlenen operasyonda vatansever halkımız ilk günden son güne kadar askerlerimizin yanında yer alırken okulumuzda minnettarlığını düzenlediği kermesle gösterdi.

Çorbada benimde tuzum olsun diye değerli velilerimiz hiç yüksünmeden ve büyük bir hevesle hazırladıkları çeşitli yiyecekleri satışa sundular. Elde edilen gelir Mehmetçik vakfına bağışlandı. Okul Müdürü Harun ÖCAL, müdür yardımcıları Oktay TANRIVERDİ ve Gasım VURAL kermese katkı sağlayan öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür ederek katılımcı velilere teşekkür belgesi takdim etti. Bu güzel ve anlamlı çalışma için emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyor ve bu vesileyle şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz.

H. Lütfi Pamukçu Ortaokulu İdareci, Öğretmenleri ve Velileri

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