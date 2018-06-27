Mehmet Varol Teşekkür Mesajı Yayınladı

Mehmet Varol mesajında; "Milli irade tecelli etmiş. Hamdolsun ki Milliyetçi Hareket Partisi bu seçimden güçlenerek çıkmıştır. Şimdi daha güçlüyüz ve inançlıyız.

Nevşehir'de seçilemesek de, vatanın teminatı, milli birlik ve beraberlik şuurunun köklü temsilcisi olan milliyetçi Hareket partisinin, bundan sonraki süreçte daha etkin görev alacağı inancıyla, geleceğe daha güvenle ve umutla bakıyoruz.

Milletten onay alan MHP'nin Meclis'te, denge ve denetleme görevini en iyi şekilde yapacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Yaklaşık iki aydır gece demeden, gündüz demeden seçim çalışmalarımızı gerçekleştirdik. "Vatan olmazsa siyaset olmaz" dedik. "Bizim aklımız Türkiye'dir Nevşehirdir" dedik. "Üç Hilal'i düşürmeyeceğiz" dedik. Sözümüzden caymadık. Yolumuzdan çıkmadık. İnananlar bizleydi. İnanmayanlara "Yolunuz açık olsun" dedik. Kimseye eğilmedik, bükülmedik. "Milletimiz en iyisini bilir" dedik.

Hemşehrilerimizin gönül mazbatalarını aldığımız inancıyla da huzurluyuz.

Bu vesile ile milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan'ımıza ve tüm teşkilatlarımıza, Kadın kolları Başkanım ve teşkilatlarına, ülkü Ocakları İl Başkanım ve teşkilatlarına, sivil toplum teşkilatlarına, bizi biran yalnız bırakmayan ve emek veren tüm dava arkadaşlarıma, bizlerden dua ve desteğini esirgemeyen gönül dostlarıma ve tüm hemşehrilerime şükranlarımı arzediyorum.

Liderimiz Devlet Bahçeli'nin ve Teşkilatlarımızın emrindeyim.

"Varlığım Türk Varlığına Armağan Olsun" dedi