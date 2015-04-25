Mehmet Varol'a Acıgöl'ün Köylerinde Yoğun İlgi

Ziyaretlerinde vatandaşların yoğun ilgi ve desteği ile karşılanan MHP heyeti vatandaşların yoğun ilgisine teşekkür ederek sıkıntılarını dinlediler.Her daim çiftçinin köylünün yanlarında olduklarını belirterek gece gündüz Nevşehir için Ülkemiz için çalışmalarına devam edeceklerini belirttiler.

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Adayı Mehmet Varol İl, ilçe yöneticileri ve çok sayıda partili Acıgöl İlçesi Yuva, Kozluca, İnallı Köyleri ve Tatlarin, Karapınar Kasabalarını ziyaret ettiler.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2015, 21:11