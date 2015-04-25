Mehmet Varol'a Acıgöl'ün Köylerinde Yoğun İlgi

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Adayı Mehmet Varol İl, ilçe yöneticileri ve çok sayıda partili Acıgöl İlçesi Yuva, Kozluca, İnallı Köyleri ve Tatlarin, Karapınar Kasabalarını ziyaret ettiler

Mehmet Varol'a Acıgöl'ün Köylerinde Yoğun İlgi
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MHP 25 Nisan 2015 Ziyaretleri

MHP 25 Nisan 2015 Ziyaretleri
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Adayı Mehmet Varol İl, ilçe yöneticileri ve çok sayıda partili Acıgöl İlçesi Yuva, Kozluca, İnallı Köyleri ve Tatlarin, Karapınar Kasabalarını ziyaret ettiler.Ziyaretlerinde vatandaşların yoğun ilgi ve desteği ile karşılanan MHP heyeti vatandaşların yoğun ilgisine teşekkür ederek sıkıntılarını dinlediler.Her daim çiftçinin köylünün yanlarında olduklarını belirterek gece gündüz Nevşehir için Ülkemiz için çalışmalarına devam edeceklerini belirttiler.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2015, 21:11
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YORUMLAR
yuvalı
yuvalı - 3 yıl Önce

bumu yogun ilgi ak partide geldi bunun kaç katı insan vardı
bu ufacık köyde

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