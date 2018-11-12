Mehmet Eroğlu, Acıgöl Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı

Mehmet Eroğlu, 2019 yılı Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'den Acıgöl Belediye Başkanı Aday Adaylığı için başvurusunu bugün yaptı.

Gerek özel hayatında gerekse iş hayatında Acıgöl halkına hizmeti şiar edinmiş birisi olması nedeniyle Acıgöl Halkının büyük teveccüh gösterdiği Mehmet Eroğlu'na, başvurusu sırasında da bir çok Acıgöl'lü eşlik etti.

Eroğlu, AK Parti Acıgöl İlçe Başkanı Ramazan GÜL'e başvuru evrakını takdim ederek, "31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den Acıgöl Belediye Başkanı Aday Adaylığı için başvurumu bugün yaptım. Allah başvurumuzu hayırlara vesile kılsın." dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2018, 17:57