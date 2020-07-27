Mehmet Avlanmaz İmam Hatip Ortaokulu’ndan LGS de büyük başarı

İlimiz merkezinde 2012 yılında açılarak eğitim-öğretime devam eden Mehmet Avlanmaz İmam Hatip Ortaokulu her yıl olduğu gibi bu yıl da LGS de çok büyük bir başarıya imza atarak ortaokullar arasında “Marka Okul” ve İlimizin “Gözbebeği” olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Açıldığı günden beri sosyal, kültürel ve akademik başarıları ile sürekli gündemde olan ve halkımızın takdirini kazanarak büyük ilgi ve takdire mazhar olan Mehmet Avlanmaz İmam Hatip Ortaokulu bu yıl da başarısını katlayarak devam ettirdi.

Geçen yıl “nitelikli okullara” (sınavla öğrenci alan okullara) öğrenci yerleştirmede % 40 lIk bir dilim yakalayarak ulaşılması zor bir başarıya imza atan okulumuz –geçen yıl ki yüzdelik dilimlere göre- bu yıl da:

H.Avni İcekara Fen Lisesi’ne :10 öğrencimiz.

Recep Tayyip Erdoğan Proje İHL’ye :30 öğrencimiz Kayıt yaptırabilecek durumdadır

SAFA MURAT ÇELİK 0,25 481 PUAN

AHSEN NİSA ÖZDOĞAN 0,30 480 PUAN

AMİNE BUDAK 0,36 476 PUAN

ZEHRA ELKATMIŞ 0,71 468 PUAN

EBRAR YALÇIN 0,86 465 PUAN

MUAZZEZ ÖZÇELİK 0,92 464 PUAN

10 AGUSTOS da açıklanan 2020 LGS sonuçlarına göre:

% 1 lik dilimde : 6 ÖĞRENCİMİZ

% 5 lik dilimde :16 ÖĞRENCİMİZ,

% 10 luk dilimde :29, ÖĞRENCİMİZ

% 15 lik dilimde :48 ÖĞRENCİMİZ,

% 20 lik dilimde :60 ÖĞRENCİMİZ yer almaktadır.

Sınavla Öğrenci Alan Okullara öğrenci kazandırmada ilimizde “Şampiyonluğun En Güçlü Adayı” olduğunu ilan etmiştir.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında; gayretleri ile bu büyük başarıya imza atan tüm değerli öğretmenlerimize, sevgili öğrencilerimize, kıymetli velilerimize ve kendisini İmam Hatip’li olarak gören İmam Hatip’in Başarıları ile gurur duyan gönül dostlarımıza en kalbi duygularımızla, gönülden teşekkür ediyoruz.

2020-2021 Öğretim Yılı Öğrenci Kayıtlarımız Devam Etmektedir.