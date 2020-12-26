Mehmet Avlanmaz İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisinin Büyük Başarısı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi "Siber Güvenlikte Milli Ruh" sloganıyla 24-27 Ekim tarihleri arasında Türkiye geneli Ortaokul öğrencileri arasında bir yarışma düzenledi. Gelecekte ulusal siber güvenliğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın bu alanda yeterlilik kazanmasına dönük Siber Zeka Bilgi Yarışması'nda Nevşehir Merkez Mehmet Avlanmaz İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Ahmet Yasir KARACA bir milyona yakın öğrencinin katıldığı bu yarışmada ilk 50 öğrenci arasına girerek çok büyük bir başarı elde etti.

Öğrencimizi, ailesini ve bu başarıda emeği geçen bütün öğretmen arkadaşlarımızı tebrik ederiz.