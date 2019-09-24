Medya50 yayın hayatına başlıyor

Nevşehir’e yeni bir soluk getirecek olan ve Nevşehir gündemini belirleyecek olan medya50.com internet gazetesi yayın hayatına başlıyor.



Nevşehir’in duayen gazetecisi Muammer Başer’in yanı sıra gazeteciler Tolga Karaca ve Erdal Kesici ile birlik tarafından yayın hayatına başlatılacak olan ve Nevşehir’in gündemini belirleyecek olan www.medya50.com internet gazetesi yarın yayın hayatına başlıyor.Medya50 imtiyaz sahibi Muammer Başer yaptığı açıklamada, “ Yarının geleceğini bugünler belirler sloganıyla çıktığımız bu yolda meslektaşlarımız Erdal Kesici ve Tolga Karaca ile çıkmış olduğumuz bu yolda yayın hayatımıza başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Medya50 internet gazetesi olarak Nevşehir’de gündemi takip eden değil gündemi belirleyen bir habercilik anlayışıyla çıkmış olduğumuz bu yolda Nevşehir’de her kesimin sesi kulağa olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.