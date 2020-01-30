MEB sertifikalı okul öncesi ve çocuk gelişim kursu düzenlenecek

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)’de kış dönemi kursları devam ediyor.

Her yaş grubundan Nevşehirlilere ücretsiz sanat ve meslek eğitimlerinin yanı sıra ileri düzeyde mesleki eğitim ve uygulama fırsatı da sunan KAPEM şimdi de Okul Öncesi ve Çocuk Gelişimi Eğitimi Kursu açıyor.

Hafta içi 11.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan kursa katılmak isteyenler 27 Şubat 2020 tarihine kadar KAPEM’ in www.kapem.org adresinden online başvuru yapabilecekleri gibi, 0 384 213 86 93 numaralı irtibat numarasını arayıp ya da kapalı pazar yeri içerisinde bulunan merkeze şahsen başvurarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Eğitimlerin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) belirlediği müfredat ve sürelerde verileceği kursu başarı ile bitiren öğrencilere tüm Türkiye’de geçerli olan MEB onaylı sertifika verilecek.