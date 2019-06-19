Mazı köyünü sel vurdu

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı Köyünde akşam saatlerinde yağan sağanak yağış sel gelmesine neden oldu.
Mazı köyünde yaşanan sel felaketinin ardından Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk köyü ziyaret etti. Köylüler ise bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Mehmet Aktürk belediye ekiplerini köyde adeta seferber ederken yaptığı açıklamada, “Ürgüp’e gelir gelmez Mazı Köyü’müzde yaşanan sel felaketini incelemek üzere harekete geçtik ve yerinde tespitlerde bulunduk. Belediyemizin tüm imkanlarıyla halkımızın yanındayız. Allah afetlerden tüm milletimizi korusun” dedi.