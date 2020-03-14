Maske, Dezenfektan, Eldiven V.b. Ürünler Raflarda Yerini Aldı

Türkiye genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de kurumlar dezenfekte işlemleriyle koronavirüs tedbirlerini artırırken, vatandaşlar da kendi tedbirlerini almaya devam ediyor.

Kentte bulunan bir çok eczane ve medikal malzeme satan iş yerlerinde maske ve dezenfektan stokları tükendi. Kolonyanın da virüse karşı faydalı olduğunun yayılması üzerine vatandaşlar yoğun talep göstermeye devam ediyor.

Temizlik Center Genel Müdürü Ali BOZ, temininde güçlük çekilen tüm ürünlerin tedarik edildiğini ve uygun fiyatlarla vatandaşlarımıza hizmet vermekten gurur duyduklarını dile getirdi.

Adres: Nevşehir Taşlıbel Mezarlığı Karşısı, Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:18/A

Tel: 0555 001 89 50

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