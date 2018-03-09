İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Nevşehir’de ürün taklidi satan iş yerlerini denetledi.Edinilen bilgilere göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri firma avukatlarının müracaatı ile mahkemeden alınan karar doğrultusunda 5 iş yerinde yaptıkları incelemede marka ve logolu taklit ürün niteliğinde ürünlerin satışa sunularak haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti. Yapılan uygulama sonrasında 5 iş yerine de yasal işlem yapıldığı öğrenildi.
Marka taklidi ürün sanat 5 iş yerine yasal işlem yapıldı
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Nevşehir’de ürün taklidi satan iş yerlerini denetledi.Edinilen bilgilere göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri firma avukatlarının müracaatı ile mahkemeden alınan...
09 Mart 2018 Cuma 13:44