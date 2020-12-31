Marka Şehir Nevşehir’e ‘2021 Avrupa Spor Şehri’ Unvanı

Nevşehir’in Avrupa Başkentleri ve Spor Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından 2021 Avrupa Spor Şehri ilan edilmesi dolayısıyla Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın yanı sıra Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Meydan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Kamil Duru, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Nevşehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Avcı ve sporcular katıldı.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, 23-30 Eylül 2020 tarihleri arasında Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu eşgüdümüyle ülke genelinde gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftası etkinliklerinin kapanışı niteliğindeki büyüleyici final programının Nevşehir'in ev sahipliğinde yapıldığını hatırlatarak bu faaliyete dair görüntülerin ulusal ve uluslararası spor kamuoyunda büyük bir beğeniyle takip edildiğini söyledi.

Yapılan başarılı etkinliklerin neticesinde, Nevşehir’in Avrupa Spor Kenti olmak üzere başvuru sürecini başlattığını ifade eden Arı, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu desteği ile sürdürülen başvuru sürecinin başarılı bir biçimde tamamlanarak Nevşehir'in Avrupa Başkentleri ve Spor Şehirleri Federasyonu (ACES) tarafından 2021 Avrupa Spor Şehri olarak belirlendiğini söyledi.

Arı, “Sadece Avrupa'da değil, tüm dünyada spor kültürünün yaygınlaştırılması için etkin bir şehir ağları örgüsü oluşturmayı amaç edinen ACES tarafından yapılan değerlendirme, hem ülkemiz adına hem de Nevşehir adına gurur verici bir gelişmedir. Bu münasebetle Nevşehir Belediyemizin Avrupa Spor Şehri unvanını başarıyla taşıyacağına olan inancımızı belirtir ve sürece emek veren tüm çalışanları tebrik ederiz. Şehrimize, ülkemize ve spor camiamıza hayırlı olsun.” dedi.

Konuşmasında ACES hakkında da katılımcılara bilgiler veren Arı, Avrupa Başkentleri ve Spor Şehirleri Federasyonu (ACES)’in, 2001 yılından bu yana her yıl Avrupa Spor Başkenti, Topluluğu/Adası, Şehri, Kasabası ve Bölgesi ödülleri veren Brüksel merkezli kar amacı gütmeyen bir federasyon ve Avrupa Spor Komisyonu ve Parlamentosu tarafından tanınan yetkili birim olduğunu vurguladı.

Nevşehir Belediyesi’nin ödülünü 2021 yılı içerisinde Brüksel’de düzenlenecek olan törenle alacağını açıklayan Başkan Arı sözlerini şöyle sürdürdü;

“Kayaşehir’i yakın zamanda kültür turizmine açtık. Bu pandemi sürecinde bile binlerce kişi Kayaşehir’i ziyaret etti. Nevşehir’imiz turizmde tercih edilen bir varış noktası haline geldi. Avrupa Spor Kenti olarak kazandığımız bu unvan, şehrimizin sadece kültür turizmi değil spor ve sağlık turizminde de varış noktası olması için önemli katkı sağlayacak. Sporla ilgili yapacağımız projelerde Avrupa Delegasyonu gibi hibe kuruluşlarından hibe desteği almamız kolaylaşacak. Avrupa’daki ülkelerden projelerine ortak olmamız için talepler artacak. Uluslararası spor organizasyonlarının şehrimizde yapılmasına imkan sağlayacak. Yapılacak her organizasyonda, şehrimizin marka değeri artacağı gibi, esnafımız ve halkımızın ekonomik refahı da artacak.”

Arı son olarak katkılarından dolayı Gençlik Ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe’ye teşekkür etti.

AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe’de, 2021 Avrupa Spor Şehri ilan edilen Nevşehir’in bu sayede uluslararası arenada tanınırlığının daha da artacağını belirterek emeği geçenleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından basın toplantısına katılanlar sporcular ve 2021 Avrupa Spor Şehri Nevşehir’in maskotu ‘Koçum Benim’ ile hatıra fotoğrafı çektirdi.