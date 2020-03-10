Malazgirt 1071 Tüm Türkiye ile aynı anda Ürgüp Sinemasında
Türklere Anadolu'yu vatan yapan 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'ni beyaz perdeye taşıyan Malazgirt 1071 filmi, tüm Türkiye ile aynı anda 13 Mart'ta Ürgüp'te sinemaseverlerle buluşacak.
Yenilenen sinema sistemi ile günde 5 seans olarak Ürgüp Belediyesi sinema salonunda gösterime girecek Malazgirt 1071 filmi 2 hafta boyunca her gün saat 11:00'de - 13:30'da - 16:00'da -18:30'da ve 21:00'de izlenebilecek.
Bilet fiyatları Öğrenci 10TL Yetişkin 12 TL olarak belirlenen Ürgüp Belediyesi sinema salonu yenilenen yüzü ile sinemaseverlere kapılarını açıyor.
Senaryosunu Bilal Kalyoncu, Özgür Bakar ve Alper Kıvılcım'ın kaleme aldığı yapımın yönetmenliğini de Kalyoncu ile Bakar üstlendi. Aksiyon ve dram türündeki yapımda ayrıca Hasan Küçükçetin, Ulaş İnan Torun, Edip Zeydan, Mehmet Çelik, Ali Düşenkalkar, Soydan Soydaş, Orhan Kılıç, Bahattin Cüneyt Aksakal, Gökhan Güneş, Asela Demir, Seza Sözer, Volkan Cal, Büşra Asya Şahin ve Nez Demir rol aldı.