Malazgirt 1071 Tüm Türkiye ile aynı anda Ürgüp Sinemasında

Yenilenen sinema sistemi ile günde 5 seans olarak Ürgüp Belediyesi sinema salonunda gösterime girecek Malazgirt 1071 filmi 2 hafta boyunca her gün saat 11:00'de - 13:30'da - 16:00'da -18:30'da ve 21:00'de izlenebilecek.

Bilet fiyatları Öğrenci 10TL Yetişkin 12 TL olarak belirlenen Ürgüp Belediyesi sinema salonu yenilenen yüzü ile sinemaseverlere kapılarını açıyor.

Başrollerini Cengiz Coşkun, Vildan Atasever, Haluk Piyes ve Caner Kurtaran paylaştığı film, Büyük Selçuklu Devleti'nin hükümdarı Alp Arslan ile Bizans İmparatoru IV. Romen Diyojen arasında 26 Ağustos 1071'de gerçekleşen ve Alp Arslan'ın zaferiyle sonuçlanan savaşı anlatıyor.

Senaryosunu Bilal Kalyoncu, Özgür Bakar ve Alper Kıvılcım'ın kaleme aldığı yapımın yönetmenliğini de Kalyoncu ile Bakar üstlendi. Aksiyon ve dram türündeki yapımda ayrıca Hasan Küçükçetin, Ulaş İnan Torun, Edip Zeydan, Mehmet Çelik, Ali Düşenkalkar, Soydan Soydaş, Orhan Kılıç, Bahattin Cüneyt Aksakal, Gökhan Güneş, Asela Demir, Seza Sözer, Volkan Cal, Büşra Asya Şahin ve Nez Demir rol aldı.