M.Akif Ersoy Mahallesi’nde Su Kesintisi

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi ekiplerince geçtiğimiz hafta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Merkez Ortaokul Sokak’ta başlatılan altyapı çalışmaları sürüyor.

Burada 30 yılı aşkın süredir kullanılan eski asbestli içme suyu borularını yeni nesil polietilen borular ile değiştiren belediye ekiplerinin çalışması dolayısıyla mahalle genelinde su kesintisine gidilecek.

Altyapıdan kaynaklı su kesintilerine son vererek vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu imkânı sunacak olan çalışmanın akşam saatlerine kadar sürmesi planlanıyor.

Çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecek.