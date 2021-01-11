Son Dakika
M.Akif Ersoy Mahallesi’nde Su Kesintisi
Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmalarından dolayı bugün (11 Ocak Pazartesi) Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde su kesintisi yapılacak.
Nevşehir 11.01.2021, 10:31
Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi ekiplerince geçtiğimiz hafta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Merkez Ortaokul Sokak’ta başlatılan altyapı çalışmaları sürüyor.
Altyapıdan kaynaklı su kesintilerine son vererek vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu imkânı sunacak olan çalışmanın akşam saatlerine kadar sürmesi planlanıyor.
Çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecek.