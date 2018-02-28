Maket periler döviz kazandırıyor

Nevşehir'in Avanos ilçesinin en önemli turizm merkezleri içerisinde değerlendirilen Zelve paşabağ mevkiinde yıllardır çoğunlukla alçıdan dökülü kalıplarda yapılan mini maket peribacalarının üretimi ile satışını yaptığını belirten Celal Bedir, yabancı turistlerin beğenisine sunduğunu söyledi.

Yörede çok sayıda kişinin bu yönlü çalışma yaptığını dile getiren Bedir, Avanos ilçesinin Çavuşin köyündeki atölyesinde üretimini yaptığı değişik büyüklükteki maket peribacalarının özellikle İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya'dan gelen turistlerce ilgi gördüğünü ifade etti.

Bedir, bir yıl içerisinde 3 bine yakın peribacası maketi satabildiğini kaydederek "Üretimlerimizin Avrupa ülke insanları tarafından evlerinin en güzel yerlerini süslemesi bizleri sevindiriyor" diye konuştu.