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Maket periler döviz kazandırıyor

Kapadokya bölgesinde çoğunlukla alçıdan dökülen kalıplarda yapılarak satışa sunulan maket peribacaları yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerinde beğenisini kazanıyor.

28 Şubat 2018 Çarşamba 16:48
Maket periler döviz kazandırıyor
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Nevşehir'in Avanos ilçesinin en önemli turizm merkezleri içerisinde değerlendirilen Zelve paşabağ mevkiinde yıllardır çoğunlukla alçıdan dökülü kalıplarda yapılan mini maket peribacalarının üretimi ile satışını yaptığını belirten Celal Bedir, yabancı turistlerin beğenisine sunduğunu söyledi. 
Yörede çok sayıda kişinin bu yönlü çalışma yaptığını dile getiren Bedir, Avanos ilçesinin Çavuşin köyündeki atölyesinde üretimini yaptığı değişik büyüklükteki maket peribacalarının özellikle İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya'dan gelen turistlerce ilgi gördüğünü ifade etti.
Bedir, bir yıl içerisinde 3 bine yakın peribacası maketi satabildiğini kaydederek "Üretimlerimizin Avrupa ülke insanları tarafından evlerinin en güzel yerlerini süslemesi bizleri sevindiriyor" diye konuştu.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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