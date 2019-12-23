Mahşer-İ Cümbüş Tiyatro Oyunu Nevşehir’de Sahnelenecek

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Tiyatro Geceleri’ etkinlikleri çerçevesinde, çeşitli televizyon kanallarında da gösteriler sunan tiyatroculardan oluşan Mahşer-i Cümbüş topluluğu grupla aynı adı taşıyan oyunlarını 11 Ocak 2020 Cumartesi günü sahneleyecek.

Kadrosunda Burak Satıbol, Özlem Türay, Ayça Işıldar Ak, Ayhan Taş, Yiğit Arı, Fatih Günay, Güray Özcan gibi oyuncuların yer alan ve Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde saat 19.30’da sahnelenecek oyunda Mahşer-i Cümbüş grubu doğaçlama oyunları ile izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.

‘MAHŞER-İ CÜMBÜŞ HAKKINDA’

2001 yılı Mayıs ayında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü öğrencileri tarafından kurulan Mahşer-i Cümbüş, aynı yıl Eylül ayında Ankara Tenedos Kafe’de “Tiyatro Sporu” gösterilerine başladı.

Mahşer-i Cümbüş 2003 yılının ağustos ayında İstanbul’a taşınarak faaliyetlerini İstanbul’da sürdürdü. Mahşer-i Cümbüş kurulduğu günden bu yana Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde gösteriler sergiledi ve festivallere katıldı. Türkiye’de Modern Doğaçlama Tiyatro'nun öncüsü olan Mahşer-i Cümbüş, Doğaçlama Tiyatronun gösteri biçimlerinden biri olan “Tiyatro Sporu”nu Türkiye’de ilk defa seyirci ile buluşturdu. Kuruluşunun 5. yılında kendi sahnesi "Mahşer-i Cümbüş Hayalhanesi"ni açtı. Ekip bugüne kadar 2000'ün üzerinde “Tiyatro Sporu”, 300’ün üzerinde “Beyin Fırtınası” gösterisi yaptı.

Türkiye’de Modern Doğaçlama Tiyatro'nun öncüsü olan Mahşer-i Cümbüş, bir başka ilke daha imza atarak 2007 yılında Türkiye’nin ilk doğaçlama şov programı “Anında Görüntü Show”u ekranlara taşıdı ve Türk televizyonlarında yepyeni bir dönem başladı.